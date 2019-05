Economia: Istat, nel primo trimestre 2019 l’indice del fatturato dei servizi diminuisce dello 0,5% su base annua

Nel primo trimestre 2019 si stima che l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi diminuisca dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e che l’indice generale grezzo cali, in termini tendenziali, dello 0,5%. La diminuzione congiunturale del primo trimestre 2019 segue il lieve aumento registrato nel trimestre precedente. È quanto comunica oggi l’Istat diffondendo i dati relativi al “Fatturato dei servizi” per il primo trimestre 2019.

“Nel primo trimestre 2019 – spiega l’Istat – il fatturato dei servizi registra una contenuta flessione in termini sia congiunturali sia tendenziali. Al di là di limitate oscillazioni su base trimestrale, la dinamica congiunturale risulta sostanzialmente stazionaria a partire dal primo trimestre 2018”.

Stando ai dati diffusi, si registrano variazioni positive per i servizi di informazione e comunicazione (+0,9%) e attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+0,1%), mentre si evidenziano flessioni per le attività professionali, scientifiche e tecniche (-1,2%), per le agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (-0,8%), per il trasporto e magazzinaggio (-0,2%) e per i settori del commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (-0,1%).

Nel primo trimestre 2019 si registrano incrementi tendenziali per le attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+1,8%) e per i servizi di informazione e comunicazione (+0,3%). Variazioni negative caratterizzano, invece, i settori delle attività professionali, scientifiche e tecniche (-5,6%), del commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (-0,3%) e delle agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (-0,1%). Si registra una variazione nulla per il trasporto e magazzinaggio.