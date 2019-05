Diocesi: Venezia, Gente Veneta ricorda la tragica morte del preside Vittore Pecchini. “Una fragilità diffusa che colpisce tutti”

“Avvertiamo che in questa storia c’è qualcosa di più profondo, di più drammatico anche della debolezza umana che annebbia la vista e toglie il respiro spingendo chi ne è vittima a scelte così gravi. C’è una fragilità sottile e diffusa che colpisce tutti, giovani e adulti, docenti e studenti. Non ci siamo dimenticati – non lo potremmo mai – dei suicidi di giovani e di giovanissimi che hanno colpito, come un pugno nello stomaco, le città di Venezia e di Mestre solo l’anno scorso”. E’ quanto si legge nell’editoriale dell’ultimo numero di Gente Veneta, settimanale della diocesi di Venezia, firmato dalla Pastorale scolastica del patriarcato e dedicato alla tragica morte, domenica scorsa, del professor Vittore Pecchini, già preside di molte scuole cittadine. L’editoriale sottolinea il bisogno di “un bene infinito da riconoscere: il bisogno di una speranza che non venga meno nel mare di solitudine, che sembra sommergere tante (troppe) volte il desiderio di una vita bella. Oggi, mentre piangiamo la perdita di una persona preziosa, ci accorgiamo di quanto – soprattutto nel mondo della scuola – abbiamo bisogno di essere tenuti da un’amicizia vera; un’amicizia che si faccia vicina nel momento del bisogno e che si traduca in autentica alleanza tra tutti i soggetti in campo: dirigenti, insegnanti, genitori, studenti”. Ma questo richiede di “ripartire continuamente da Uno che sia più grande: più grande della realtà di fronte alla quale altrimenti si rimarrebbe schiacciati e disperati. Abbiamo bisogno di Uno che faccia davvero «nuove tutte le cose» e da cui possa scaturire una speranza sempre nuova”. Ecco perché, “se una simile Speranza l’abbiamo incontrata, non possiamo esimerci dalla responsabilità di comunicarla a tutti. Affinché a tutti giunga la carezza di Gesù, quella che ora chiediamo – stringendoci ai suoi cari – per il preside Vittore Pecchini”.