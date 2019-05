Diocesi: Trento, addio a mons. Giuseppe Sandri, vescovo di Witbank in Sudafrica. Nato a Faedo, era in missione dal 1972

Lutto nella Chiesa trentina e nella famiglia missionaria comboniana per la prematura scomparsa di mons. Giuseppe Sandri, nativo di Faedo, vescovo di Witbank in Sudafrica dal 2010. Aveva 72 anni ed era malato da qualche mese. Ѐ deceduto questa mattina in ospedale a Pretoria e la notizia è subito rimbalzata in Trentino ai familiari, ai confratelli comboniani nella sede di via Missioni Africane, all’arcivescovo Lauro Tisi e negli uffici diocesani di pastorale missionaria.

Padre Giuseppe era nato a Faedo il 26 agosto 1946. Nell’agosto del 1971 la professione solenne con i missionari comboniani, prima di intraprendere gli studi teologici negli Stati Uniti a Cincinnati, conseguendo un Master’s Degree in teologia nel 1971. Venne ordinato sacerdote negli Stati Uniti il 27 maggio 1972, iniziando da subito la missione in Sudafrica. Dal 1999 al 2007 venne richiamato a Roma come segretario generale dei missionari comboniani. Nel 2008 il ritorno in Sudafrica come superiore provinciale della famiglia comboniana. L’anno dopo, nel novembre 2009, la nomina a vescovo e il 31 gennaio 2010 la consacrazione episcopale a Lydenburg, nella diocesi di Witbank. Alla celebrazione partecipò anche una delegazione della diocesi di Trento, guidata dall’allora vicario mons. Lauro Tisi: “Furono giornate davvero intense, nelle quali – ricorda oggi mons. Tisi – sperimentammo una grande comunione tra le nostre Chiese. Esprimo anche a nome della nostra comunità un ringraziamento al vescovo Giuseppe per l’amabilità, l’umanità e la sua capacità di pregare. Tratti che ne hanno accompagnato l’amore viscerale per il Sudafrica e la sua gente, con la quale aveva condiviso ogni piccolo passo del percorso di liberazione dall’apartheid e di riconciliazione sociale. Una strada tuttora in salita per la libertà, la parità di diritti e il riscatto sociale, nella quale, grazie anche al vescovo Giuseppe, la comunità cristiana, pur minoritaria, ha acquisito un ruolo di fondamentale importanza, sostenuta pure dal Trentino”. Ancora non è stata stabilita la data dei funerali di mons. Sandri che sarà sepolto in Sudafrica. A Faedo si terrà nei prossimi giorni una celebrazione in suffragio presieduta dall’arcivescovo Tisi.