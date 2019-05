Diocesi: Rossano-Cariati, domani a Corigliano il Meeting Giovani 2019

“Tessuto come un prodigio”. Ha questo tema il Meeting Giovani 2019 dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati. L’appuntamento, organizzato dal servizio di pastorale giovanile e vocazionale diocesana, è per domani (dalle 9.30) nell’area urbana di Corigliano. “Si cambia location e modalità, ma non cambia il messaggio di rivolgersi ai giovani della diocesi utilizzando il loro linguaggio e puntando a coinvolgere anche chi, magari, è lontano dall’appartenenza ad una comunità parrocchiale”, recita un comunicato stampa. “Tra le novità vi è il coinvolgimento, al mattino, delle scuole del territorio diocesano. Una rappresentanza degli istituti superiori di secondo grado si ritroverà nel cinema teatro Metropol per un momento di approfondimento e di confronto, attraverso le testimonianze di artisti, scrittori e cantanti” alla presenza dell’arcivescovo Giuseppe Satriano. “Obiettivo del Meeting Giovani – conclude la nota – è quello riattivare percorsi e relazioni che possano aiutare i giovani a riscoprire la bellezza del Vangelo nella loro vita, in linea con l’esortazione apostolica post sinodale ‘Christus vivit’ di Papa Francesco”.