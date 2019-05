Diocesi: Gaeta, “Facciamo squadra”, una giornata su sport e pastorale per sacerdoti, genitori, animatori e associazioni

“Facciamo squadra” è il titolo e l’obiettivo di una giornata di incontro e formazione promossa dalla Commissione sport e oratori dell’arcidiocesi di Gaeta, che si è svolta oggi a Formia (Lt). “Siamo a un momento centrale del primo anno di vita della Commissione, voluta dal nostro arcivescovo, mons. Luigi Vari, per dare un’attribuzione particolare a sport e oratori – spiega al Sir il sacerdote incaricato della Commissione, don Fabio Gallozzi – .Abbiamo costituito un’équipe con persone qualificate, da una psicologa dello sport a un arbitro di calcio, da docenti di educazione fisica a giovani sportivi, che possono indicarci le vie migliori per comunicare con i ragazzi”. Due i momenti centrali della giornata: una mattinata di formazione per il clero diocesano nell’istituto delle suore salesiane “Smaldone”; un pomeriggio di incontro con famiglie, animatori di oratori e operatori dello sport. Tutto l’evento ha visto la partecipazione e l’animazione di don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico del Centro sportivo italiano. “Con i sacerdoti abbiamo riflettuto su come proporre una pastorale integrale dello sport nelle parrocchie, che significa molto di più che installare un biliardino o un tavolo da ping pong – prosegue don Gallozzi –. Parametri e valori dello sport sono stati al centro del pomeriggio, in cui abbiamo voluto anche creare un ponte con associazioni sportive laiche, per ridurre le distanze tra sport oratoriale e agonistico”.