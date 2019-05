Diocesi: Ales-Terralba, Iglesias e Oristano, sabato 1° giugno a Villacidro la Giornata interdiocesana delle Comunicazioni sociali con padre Enzo Fortunato

Saranno i locali del seminario di Villacidro (Vs) ad ospitare sabato 1° giugno la Giornata interdiocesana delle Comunicazioni sociali organizzata dagli Uffici delle Comunicazioni sociali delle diocesi di Ales-Terralba, Iglesias e Oristano, in collaborazione con i rispettivi giornali diocesani (“Nuovo Cammino”, “SulcisIglesienteOggi” e “L’Arborense”). L’iniziativa, che prenderà il via alle 9.30, vedrà la partecipazione di padre Enzo Fortunato, giornalista e direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, che parlerà di “San Francesco e Francesco (Papa) comunicatori diversi della stessa Parola”. L’incontro sarà aperto dai saluti dell’arcivescovo di Oristano e amministratore apostolico di Ales-Terralba, mons. Roberto Carboni, e del presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti, Francesco Birocchi. Dopo la relazione di padre Fortunato, sono in programma gli interventi dei direttori dei settimanali diocesani e del presidente dell’Ucsi Sardegna. Le conclusioni saranno affidate a mons. Gian Franco Saba, arcivescovo Sassari e delegato della Conferenza episcopale sarda per le Comunicazioni sociali.