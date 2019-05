Aif: Gisotti, “René Brülhart non è accusato o soggetto ad alcun procedimento penale”

“Il Dott. René Brülhart non è accusato o soggetto ad alcun procedimento penale, né direttamente né indirettamente, in Svizzera o in altri Paesi”. Lo ha precisato Alessandro Gisotti, direttore “ad interim” della Sala Stampa della Santa Sede, rispondendo alle domande di alcuni giornalisti: “Il Dott. Brülhart è presidente dell’Autorità di Informazione Finanziaria (Aif) e, non avendo un ruolo esecutivo, nella sua funzione non è coinvolto nelle attività operative di vigilanza e di intelligence finanziaria”.