Rai Due: “Sulla via di Damasco”, domenica 5 maggio riflettori puntati sulla comunità d’accoglienza “In Dialogo”

C’è un luogo dove la speranza è più forte della morte. Da Trivigliano (Frosinone), ai piedi dei monti Ernici, tra boschi di castagno e cerro, domenica 5 maggio alle 9 su Rai Due, Eva Crosetta (conduttrice di “Sulla via di Damasco”) presenta la comunità “In Dialogo”, un luogo dove si vive l’esperienza trasformatrice dell’amore, che attraversa le piaghe della solitudine, della dipendenza, dell’emarginazione. In compagnia di padre Matteo Tagliaferri, il fondatore, le storie di Valentino e Sergio, tratti in salvo da quel semplice gesto dell’accogliere di chi imita Gesù, di quei volontari e quegli operatori della Comunità, che non giudicano, ma che sanno ascoltare, dialogare, amare. Entrambi vivono un periodo oscuro della loro storia, con dolori lancinanti dell’anima; poi, la riscoperta della vita con l’offerta di una terapia semplice, fatta di dialogo ed amore, capace di rompere quel girone infernale del passato. Comincia da qui anche la rinascita di padre Riccardo Sasso, che incontra la vocazione dopo la tossicodipendenza. Nel corso del programma firmato da Vito Sidoti, anche la testimonianza di Alessia, prima volontaria, oggi coordinatrice, che si innamora della comunità durante una messa di p. Matteo e l’ascolto delle testimonianze dei ragazzi. Storie di vita intensa accomunate dallo stupore della scoperta di amare e di vivere oltre qualsiasi ferita, solitudine, sbaglio.