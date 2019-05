Papa Francesco: “incoraggiare lo sviluppo di un’economia circolare”. “Ridurre, riutilizzare, riciclare”

“Incoraggiare lo sviluppo di un’economia circolare, specialmente nella sfera delle attività minerarie”. È l’appello del Papa, nella parte finale dell’udienza concessa ai partecipanti ad un convegno sulle attività minerarie, promosso dal Dicastero per il servizio dello sviluppo delle attività minerarie. “L’azione di estrarre la maggior quantità di materiali nel più breve tempo possibile, convertirli in materie prime e fattori produttivi che l’industria utilizzerà, saranno trasformati in prodotti e servizi che altri commercializzeranno, la società consumerà e quindi la natura stessa riceverà in forma di rifiuti inquinanti, è il circuito consumistico che si crea con velocità e rischio sempre maggiori”, ha detto Francesco rilanciando l’appello dei vescovi dell’America Latina, nella ultima lettera pastorale, in merito alle attività estrattive. “Dobbiamo denunciare ed evitare questa cultura dello scarto”, l’esortazione del Papa, secondo il quale “non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare”. La promozione di un’economia circolare e l’approccio “ridurre, riutilizzare, riciclare”, secondo Francesco, “sono anche molto in consonanza con il Consumo Sostenibile e i Modelli di Produzione promossi nel 12º Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite”. Inoltre, “le tradizioni religiose hanno sempre presentato la sobrietà come componente-chiave di uno stile di vita etico e responsabile” e “la sobrietà è vitale anche per salvare la nostra casa comune.