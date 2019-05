Giornata Università Cattolica: domenica 5 maggio la 95ª edizione sul tema “Passione, talento, impegno. Cercando il mio posto nel mondo”

“Passione, talento, impegno. Cercando il mio posto nel mondo”. Questo il tema della 95ª Giornata per l’Università Cattolica (www.giornatauniversitacattolica.it) che verrà celebrata domenica 5 maggio. Per l’occasione una messa sarà celebrata alle 11 nell’aula magna della sede di Milano e sarà trasmessa in diretta Tv su Rai Uno.

Promossa dall’Istituto Giuseppe Toniolo, che dell’Ateneo è ente fondatore, la Giornata è l’evento con cui storicamente la Chiesa italiana ricorda la centralità dell’Ateneo cattolico più grande d’Italia e d’Europa. “È un’occasione di approfondimento circa la natura e lo scopo dell’Università – spiega una nota –, un atto di fiducia nei giovani: da tempo il Toniolo e la Cattolica sostengono con numerose iniziative la formazione, il diritto allo studio, i percorsi di eccellenza, le esperienze internazionali di migliaia di studenti anche grazie alle offerte raccolte quella domenica”.

“Ogni anno – prosegue la nota – sono 100 le borse di studio assegnate in base al merito accademico e altre 100 borse a studenti diplomandi di tutta Italia attraverso un Concorso nazionale che ha luogo nel 2019 sabato 1° giugno in 10 città italiane, Alghero, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Lamezia Terme, Milano, Piacenza, Portogruaro, Roma (www.borsepermeritouc.it), bandito dall’Istituto Toniolo e dall’Università Cattolica con la collaborazione di Fondazione EduCatt per il diritto allo studio”.

Attraverso un piano articolato di iniziative, oltre 300 studenti del Campus dei Collegi ottengono annualmente certificazioni linguistiche e frequentano corsi dedicati di formazione ad alto valore aggiunto per il curriculum.