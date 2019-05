Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – Ecco i titoli e il tg politico della Dire. Anche su www.dire.it e www.agensir.it.

Siri, per Di Maio caso chiuso e Salvini sfida Conte

Alta tensione nel governo sul caso Siri. Dopo che ieri il premier Giuseppe Conte ha di fatto ‘licenziato’ il senatore leghista, annunciando la revoca al prossimo Consiglio dei ministri; Matteo Salvini risponde spostando l’attenzione sulla flat tax: “le tasse sono la vera emergenza del paese”, dice sfidando il presidente del Consiglio. Luigi Di Maio è sicuro che la Lega non si intesterà una crisi di governo: “Farlo cadere su un caso di corruzione sarebbe veramente clamoroso”, sottolinea il capo politico dei 5 stelle.

Berlusconi sarà dimesso lunedì, “è un leone”

Salvo imprevisti, Silvio Berlusconi sarà dimesso dall’ospedale lunedì, dopo quasi una settimana. L’ex presidente del Consiglio è al San Raffaele di Milano da lunedì notte, quando è stato ricoverato con forti dolori addominali. Un’occlusione intestinale risolta con un intervento chirurgico. Berlusconi “risponde perfettamente alle terapie” e con ogni probabilità lunedì potrà tornare a casa. “L’ho trovato in forma – dice Antonio Tajani che oggi gli ha fatto visita – è un leone”.

“Potenziare ospedali nelle aree inquinate”

Potenziare gli ospedali nei pressi delle aree più inquinate, aiutare le famiglie costrette ad attraversare l’Italia per i viaggi della speranza e aumentare la prevenzione. Queste le richieste alle istituzioni del Comitato Niobe, che riunisce genitori di figli morti per patologie riconducibili all’inquinamento. “Solo a Taranto – dicono in conferenza stampa a Montecitorio – ci sono quaranta bambini curati nell’oncologia pediatrica, ma solo tre i posti letto. Cosi’ non si può andare avanti”.

Il viaggio del Papa ricordando Madre Teresa

Un viaggio ispirato in gran parte a santa Madre Teresa di Calcutta. Papa Francesco sarà da domenica a martedì in Bulgaria e nella Macedonia del nord. Come riporta il Sir, tra le tappe in programma, è previsto un incontro per la pace con gli esponenti delle varie confessioni religiose in Piazza a Sofia. Bergoglio farà anche visita al Memoriale di Madre Teresa, un luogo frequentato ogni anno da più di centomila pellegrini.