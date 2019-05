Diocesi: Spoleto-Norcia, il 5 maggio ad Arrone (Tr) Festa della famiglia con mons. Boccardo e Gigi De Palo

Avrà per tema “La famiglia per una nuova umanità” la sesta edizione della Festa della famiglia organizzata dall’arcidiocesi di Spolteto-Norcia per dare visibilità alla famiglia, con la consapevolezza che mettendola al centro della vita culturale, sociale e politica si pone un fondamento solido per il bene e la crescita di tutti. L’appuntamento è per domenica 5 maggio, nello splendido borgo di Arrone (Tr). Ci si ritroverà alle 10 nella palestra delle scuole, dove i bambini si tratterranno per l’animazione e le attività, coordinate dalla pastorale giovanile diocesana. Gli adulti si sposteranno invece nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, dalle 11 alle 12.30, per una conversazione con Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni delle famiglie. Nel pomeriggio si svolgeranno quattro laboratori per confrontarsi su: famiglia e cultura; famiglia, giovani e vocazione; famiglia e impegno sociale; famiglia e social media. La giornata si concluderà con la messa, alle 17.30, presieduta dall’arcivescovo Renato Boccardo nella chiesa parrocchiale di Arrone.