Diocesi: mons. Pennisi (Monreale), “giovani, non lasciatevi comprare, sedurre, schiavizzare. Voi non avete prezzo”

“Giovani amati dal Signore, quanto valete voi se siete stati redenti dal sangue prezioso di Cristo! Cari giovani, voi ‘non avete prezzo! Non siete pezzi da vendere all’asta!’”. Così l’arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi, si è rivolto ai giovani – citando le parole di Papa Francesco – nel corso del pontificale celebrato oggi in Collegiata per la festa del SS. Crocifisso. Nell’omelia, mons. Pennisi ha esortato i giovani, così soggetti alle distrazioni dei giorni nostri, così facilmente “avvicinabili” da tutto ciò che è fuorviante: “Per favore, non lasciatevi comprare, non lasciatevi sedurre, non lasciatevi schiavizzare dalle colonizzazioni ideologiche che ci mettono strane idee in testa e alla fine diventiamo schiavi, dipendenti, falliti nella vita”. “Voi – ha ammonito – non avete prezzo: dovete sempre ripetervelo: non sono all’asta, non ho prezzo. Sono libero, sono libero! Innamoratevi di questa libertà, che è quella che offre Gesù”.

Poi, si è rivolto ai presenti e alla città: “Volgiamo oggi il nostro sguardo a Gesù Cristo Crocifisso e chiediamogli di aiutarci a ricostruire il tessuto umano e civile della nostra città ferita da mille problemi: la mancanza di lavoro, la mafia, l’illegalità, la micro criminalità, lo spaccio e il consumo di droghe, le povertà materiali e culturali, la prostituzione, la ludopatia, la ricerca dell’interesse personale a scapito del bene comune e la fragilità delle relazioni umane. Chiediamogli che ci aiuti a promuover un cambiamento personale e comunitario attraverso atteggiamenti caratterizzati dalla mitezza, dall’accoglienza, dalla fraternità, dalla speranza”.

“Monreale devota del Crocifisso – l’invito dell’arcivescovo – sia una città in cui l’accoglienza si faccia prossimità e vicinanza, carità e solidarietà. Senza spirito di accoglienza la nostra Monreale si condanna alla sterilità”.