Teatro: Roma, domenica lo spettacolo “Er testamento” a Tor Bella Monaca. Protagonisti 14 ragazzi disabili

Domenica 2 giugno a Roma, presso il teatro di Tor Bella Monaca (via dell’Archeologia, 74 – ore 17) andrà in scena lo spettacolo “Er testamento” che vedrà protagonisti i ragazzi disabili del presidio della Nuova Sair di Torre Angela. Sul palco si alterneranno quattordici ragazzi disabili insieme a cinque operatori. La piece teatrale è il frutto del lavoro di un anno della compagnia teatrale del Presidio di via Dionisio, “I colori della vita”. “Er testamento” è una commedia musicale tratta dalla famosa favola Disney “Gli Aristogatti” e ambientata nella Roma della seconda metà degli anni ’90. La trama si sviluppa a partire da una successione di equivoci tra la nobildonna Adelaide e il suo fedele maggiordomo Oreste. Uno spettacolo esilarante che racconta storie di vita di personaggi provenienti da ceti sociali diversi, specchio di una Roma che aggiusta tutto con una cantata e una ballata. Lo spettacolo, spiega Giorgiana Favale, direttore del presidio di via Dionisio, “è una commedia musicale frutto del laboratorio ‘Dire, fare e teatrare’, attivo da ormai quattro anni presso il nostro presidio di riabilitazione di via Dionisio gestito dalla cooperativa Nuova Sair” ed “è il risultato di un lungo percorso, ogni singolo ed unico ragazzo ha contribuito a dare qualcosa di suo per raggiungere tutti insieme, così come in una squadra, un obiettivo comune: lo spettacolo che metteremo in scena il prossimo 2 giugno”.