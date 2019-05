Spagna: diocesi Madrid, il 15 giugno concerto di Placido Domingo al termine dell’Anno giubilare mariano

In occasione dell’Anno giubilare mariano, Plácido Domingo offrirà un concerto di musica sacra in onore di Santa María la Real de la Almudena, patrona dell’arcidiocesi di Madrid, in Spagna, venerdì 7 giugno, alle ore 19, in cattedrale.

Durante l’evento, che si potrà seguire attraverso schermi in piazza dell’Almudena, il tenore sarà accompagnato da Belén Elvira, Raquel Lojendio Estíbaliz Martín e dall’orchestra e coro filarmonico di Madrid, diretto da Jordi Benácer.

L’ingresso è gratuito, fino al riempimento della capienza della cattedrale e della piazza dell’Almudena.

Il 15 giugno 1993 San Giovanni Paolo II, nell’ambito del viaggio apostolico in Spagna, andò a Madrid per la consacrazione della cattedrale di Santa María la Real de la Almudena. Nel 25° anniversario di quella visita, Papa Francesco ha concesso un Anno giubilare mariano, che proseguirà fino al prossimo 15 giugno. El corso dell’anno, migliaia di fedeli sono andati in pellegrinaggio in cattedrale per far visita alla patrona di Madrid e lucrare l’indulgenza plenaria, secondo quanto previsto dalla la Penitenzieria apostolica.