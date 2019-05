Scorta rafforzata a Virginia Raggi: Fico, “minacce e intimidazioni non scalfiranno il suo operato”

“Sono certo che le minacce e le intimidazioni non scalfiranno l’operato della sindaca Virginia Raggi e dei magistrati di Roma. A loro va tutta la nostra vicinanza. Stare al fianco di chi combatte la criminalità è un dovere per tutti noi, istituzioni e cittadini. Coraggio Virginia!”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, commenta in un tweet la decisione di rafforzare la scorta alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, a causa delle minacce ricevute.

