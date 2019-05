Sant’Antonio di Padova: “L’incontro con l’altro” il tema della Tredicina 2019

Si avvicina la festa di Sant’Antonio. La Tredicina 2019 s’ispira al tema proposto dalla edizione di quest’anno del Giugno Antoniano, dedicato a due incontri avvenuti 800 anni fa ma ancora oggi di attualità: “L’incontro con l’altro”. Otto secoli fa infatti, avvennero due incontri che cambiarono la storia del francescanesimo: quello tra san Francesco e il sultano d’Egitto e quello di sant’Antonio con dei francescani, martiri in Marocco.

“Sant’Antonio – spiega padre Oliviero Svanera, rettore della basilica di Sant’Antonio – ha visto tornare a Coimbra le spoglie dei frati martiri rientrate dal Marocco nel gennaio del 1220. Quindi si presume che li abbia conosciuti nel 1219. Questo per Sant’Antonio è stato un incontro che ha segnato la sua vita e la sua storia personale: nel 1220 si fa frate e nel 1221 parte iniziando la sua avventura umana e spirituale”. Alla domanda sulla grande devozione per il Santo, padre Svanera risponde così: “Credo che questa attenzione ai diritti e al dialogo lo abbiano inserito in quella schiera di frati a cui la Chiesa ha affidato il compito di mediare, attraverso l’annuncio, attraverso la predicazione sapiente, con quella frangia ereticale in particolare di catari e albigesi, di cui è rimasto ricordo in tanti suoi miracoli e che ha originato suoi viaggi. La sua predicazione colta ha cercato di riconquistare alla Chiesa tutto quel mondo, grazie alla presenza di frati che potessero essere significativi anche per la loro vita esemplare”. Ma, prosegue il rettore, “al di là di questi aspetti, la gente ‘vede’ prima di tutto il Bambino Gesù in braccio a Sant’Antonio e questa immagine lo avvicina a Maria che tiene in braccio il Suo Bambino. E se ne coglie la dimensione di presenza, tenerezza, vicinanza, indulgenza, misericordia… Una trasposizione molto chiara che porta ogni devoto a vedere il Santo come un ‘Cristo’ che ti passa accanto, che guarisce, che tocca i cuori, che commuove, che è presente e che si fa vicino. Ogni devoto lo sente così, come un amico, come un altro Gesù, a cui chiedere intercessione”.

Quest’anno la Tredicina di preparazione alla festa del Santo si arricchisce quest’anno di alcune novità. Per ogni giorno della Tredicina padre Mario Conte, direttore editoriale del Messenger of Saint Anthony, presenterà 13 video-meditazioni intitolate “Il Santo dei Miracoli – Ieri, oggi, sempre“. Domenica 9 giugno, solennità di Pentecoste, il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, presiede la Messa per i pellegrini delle ore 18 e accompagna il pellegrinaggio del Movimento Cl, mentre il 1° giugno mons. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presiede il pellegrinaggio degli Istituti di vita consacrata, alle ore 18. Altra gradita presenza, per il terzo anno, quella del patriarca di Venezia Francesco Moraglia in pellegrinaggio con i fedeli della diocesi Venezia e degli Ordini e Associazioni della basilica, nel pomeriggio di sabato 8 giugno, sempre alle ore 18.