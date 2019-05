Politica: Conte, “ripartire con chiarezza di intenti e determinazione di risultati”

“Il Governo del cambiamento deve ancora completare buona parte del suo programma. Ho elaborato un’agenda fitta di misure e provvedimenti da attuare che ci impegnerà per il resto della legislatura. Ho chiesto a entrambi i vice presidenti di accelerare i confronti e le valutazioni che sono in atto nell’ambito di ciascuna forza politica, in modo da poter ripartire già nei prossimi giorni con chiarezza di intenti e determinazione di risultati”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in una nota diffusa poco fa da Palazzo Chigi a seguito degli incontri avuti in giornata con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. “Con entrambi – assicura Conte – ho avuto lunghi colloqui, che hanno costituito l’occasione per scambiare alcune valutazioni sugli esiti dell’ultima consultazione elettorale, sulla nuova composizione del Parlamento europeo e sulle procedure di nomina nelle Istituzioni europee”.

“Il confronto è stato serio e approfondito ed è servito a operare una ricognizione delle varie misure che tornano utili a rilanciare l’azione di governo”, prosegue il premier, sottolineando che “ho raccolto le indicazioni dei vice presidenti sulle misure di governo che stanno a cuore alle rispettive forze politiche e, per parte mia, ho riassunto le varie iniziative e i vari provvedimenti che giudico assolutamente strategici per il bene del Paese”.