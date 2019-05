Papa Francesco: 17mila in piazza, fa salire sei bambini sulla papamobile

Il Papa ha fatto il suo ingresso in piazza San Pietro intorno alle 9, e subito ha fatto salire sulla jeep bianca scoperta bambini, tre maschietti e due femminucce. Le bambine e uno dei bambini indossano l’abito della Prima Comunione, mentre gli altri tre – due maschietti e una femminuccia – indossano un cappellino rosso e una maglietta gialla. 17mila, secondo la Prefettura della Casa Pontificia, i fedeli che assistono oggi all’udienza del Papa, il quale ha appena terminato il ciclo di catechesi sul Padre Nostro e quindi si appresta ad iniziare un nuovo ciclo. Una volta terminato il giro tra i ari settori della piazza, del quale sono stati protagonisti come consuetudine i più piccoli, il Papa si è congedato dai suoi piccoli ospiti salutandoli uno per uno. Prima di compiere il tragitto a piedi che lo separa dalla sua postazione al centro del sagrato, Francesco si è diretto verso la prima fila delle transenne centrali, acclamato a gran voce da un gruppo di poliziotti in divisa, per salutarli stringendo loro la mano. Tra i fedeli presenti all’udienza di oggi, anche un gruppo di persone affette da sclerosi multipla.