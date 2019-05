Diocesi: Terni, inaugurato il nuovo Centro di ascolto Caritas

È stato inaugurato ieri il nuovo Centro di ascolto Caritas di via Vollusiano n. 16 a Terni. L’ampliamento e la riqualificazione del Centro di ascolto Caritas, richiesto dalla accresciuta presenza degli ospiti e da nuove sfide emergenti, sono stati realizzati grazie al contributo di Caritas italiana con i fondi 8×1000 della Chiesa cattolica. Alla cerimonia d’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, mons. Giuseppe Piemontese vescovo di Terni-Narni-Amelia, Paolo De Biagi, prefetto di Terni, il questore di Terni Antonino Messineo, don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana.

Per quanto riguarda il progetto di Caritas italiana, riguarda sia l’ampliamento dell’edificio dove è collocato attualmente il Centro d’ascolto sia i servizi che in esso vengono svolti. Ci saranno più uffici da destinare all’ascolto dei poveri che vi si rivolgono, per i servizi specifici che vengono svolti a favore dei rifugiati politici, richiedenti asilo e in partcolare delle donne vittime di tratta garantendo loro un ambiente più riservato.

Il progetto Innovater (Reti comunitarie per l’innovazione e l’inclusione sociale a Terni), finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito dei Progetti sperimentali del Terzo settore – Azioni innovative di welfare territoriale, propone una filiera integrata di servizi multidimensionali in risposta ai fabbisogni emersi che si muovono lungo quattro principali linee direttrici: potenziamento di luoghi di ascolto, supporto, di partecipazione, co-progettazione e di aggregazione sociale; sperimentazione di nuove forme dell’abitare solidale; sperimentazione di forme di inclusione socio-lavorativa orientate allo sviluppo locale; rafforzamento del social business dell’impresa sociale a supporto delle attività a rilevanza economica e non previste.

Il Centro polifunzionale di servizi integrati si realizza con l’acquisto di nuovi locali, la ristrutturazione e l’ampliamento dei locali Caritas in via Vollusiano (zona est della città) dove sono presenti anche un Emporio della Solidarietà, la distribuzione di capi di abbigliamento, un servizio doccia. I nuovi spazi ampliati e ristrutturati saranno dedicati al potenziamento del centro di ascolto, un ambulatorio di supporto psicologico, un laboratorio di partecipazione e innovazione sociale. Il Centro polifunzionale prevede anche la realizzazione di un centro di produzione e post-produzione video che sarà messo a disposizione di giovani e altre persone con difficoltà economiche e a pagamento per gli altri utenti, dove saranno realizzati anche laboratori di apprendimento.