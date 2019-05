Diocesi: Perugia, domenica 2 giugno il 7° Meeting della salute

“Una Chiesa ‘sentinella’ accanto a chi soffre” è quella che non si stanca di incoraggiare il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti esortando sacerdoti, religiosi, operatori e volontari a non fare mancare la propria vicinanza spirituale e materiale ai fratelli nella malattia, nella disabilità e nella solitudine del crepuscolo della vita. L’imminente 7° Meeting promosso dall’Ufficio diocesano per la pastorale della salute dal titolo: “‘E io vi ristorerò…’ nella sofferenza la speranza”, in programma domenica 2 giugno, dalle ore 15 a sera inoltrata, in pieno centro storico di Perugia (sala dei Notari, cattedrale e piazza IV Novembre), si prefigge di realizzare quanto auspicato dal card. Bassetti. Il Meeting si è tenuto ogni anno in una diversa zona pastorale dell’arcidiocesi con la finalità di sensibilizzare le comunità locali ad essere portatori di speranza, con segni concreti di carità, a quanti vivono situazioni di sofferenza, anche attraverso il “semplice” gesto di fare compagnia-assistenza ai sofferenti, essere di sostegno ai familiari e aiutare chi vive in solitudine la propria malattia, disabilità e anzianità.

L’evento di domenica è un pomeriggio-sera di riflessione e di festa con ospiti delle strutture di accoglienza, anziani, malati, disabili, operatori sanitari e della Caritas, volontari e famiglie. “Questo Meeting – spiega Stefano Cusco, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute – vedrà vari momenti con una conferenza, alla Sala dei Notari (ore 15.30), di don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, sull’animazione della pastorale della salute nel territorio. A seguire alcune testimonianze di operatori pastorali e la celebrazione eucaristica nella cattedrale di San Lorenzo (ore 18). Dopo la cena nel chiostro di San Lorenzo, lo spettacolo canoro-musicale ‘Mille voci per la bontà’ animato dalle corali delle sette zone pastorali dell’arcidiocesi sulla gradinata della cattedrale, con la partecipazione del tenore fra’ Alessandro Brustenghi”. In piazza IV Novembre saranno presenti stand delle associazioni di volontariato e strutture di accoglienza (con apertura dalle ore 15 alle 21).

Ad anticipare il 7° Meeting della salute è la conferenza dal titolo: “Portate i pesi gli uni degli altri”. Volti della sofferenza, vie della consolazione, che si terrà domani, giovedì 30 maggio, presso la Sala San Francesco dell’arcivescovado. Interverranno il vescovo ausiliare, mons. Marco Salvi, e Luigi Alici, ordinario di Filosofia morale all’Università di Macerata.