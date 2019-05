Diocesi: Molfetta, domenica Giornata delle comunicazioni sociali e di “Luce e Vita”. Martedì 4 un appuntamento sul settimanale nel suo 95° anno di pubblicazione

Domenica 2 giugno si celebra la 53ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Nella stessa domenica, ormai da molti anni, la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi celeba anche la Giornata del settimanale diocesano “Luce e Vita” che in questo anno vive il 95° di pubblicazione (1924-2019). “È l’occasione questa per fare una verifica condivisa dell’impegno che nella diocesi si svolge nell’ambito delle comunicazioni sociali e, in particolare, della funzione affidata al settimanale diocesano, stante anche la crisi che attanaglia l’informazione su carta stampata”, si legge in una nota dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Per questo è stato organizzato un appuntamento, martedì 4 giugno, alle ore 20, presso l’aula magna del Seminario diocesano, insieme al vescovo Domenico Cornacchia. “Dove va la comunicazione in diocesi? Redazione aperta nel 95° di Luce e Vita” il titolo dell’incontro.

Alla introduzione del direttore Luigi Sparapano, seguiranno alcuni interventi programmati, di laici e sacerdoti: don Vito Bufi, parroco e direttore dell’Ufficio pastorale diocesano, Lorenzo Pisani, lettore abbonato, don Angelo Mazzone, parroco ed economo diocesano. Le conclusioni saranno affidate a mons. Domenico Cornacchia. Modererà Michelangelo Parisi, vicedirettore dell’Ucs.

Intanto, nella giornata di domenica 2 giugno in ciascuna parrocchia sarà ricordato il messaggio del Papa per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali e saranno raccolte offerte per Luce e Vita, a cura degli animatori della comunicazione o dei parroci. Il numero 22 di Luce e Vita esce con uno speciale di 12 pagine in cui si raccolgono storia, riflessioni, commenti e numeri circa la vitalità e la funzione del giornale diocesano.