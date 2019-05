Diocesi: Lecce, domani ultimo appuntamento dei “Dialoghi al pozzo”. Don Marco Pozza incontra giovani e adulti

Si conclude domani, giovedì 30 maggio, con la testimonianza di don Marco Pozza la prima edizione di “Dialoghi al pozzo”, la rassegna di conversazioni sui temi della comunicazione ideata dall’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia. Il ciclo, che si chiude con l’appuntamento di domani alle 19 nel chiostro dell’antico seminario di piazza Duomo, è stato organizzato dall’Ufficio diocesano delle comunicazioni e da Portalecce in preparazione alla Giornata delle comunicazioni che si celebra da 53 anni in tutto il mondo nella domenica dell’Ascensione (quest’anno il 2 giugno).

Sarà Raffaella Meo (Telerama) a conversare con don Marco Pozza, cappellano del carcere ‘Due Palazzi’ di Padova e sacerdote molto impegnato nella pastorale giovanile oltre che volto noto della tv.

Il titolo dell’incontro di domani, spiega una nota, ripropone quello di un libro di don Pozza: “Dire Dio. Tra cocktail, graffiti e canto gregoriano”, scritto con partecipazione e leggerezza e nato dalla sua concreta esperienza di evangelizzazione dei giovani direttamente nei locali della movida padovana, per avvicinarli alla sensibilità ed al messaggio cristiano.