Diocesi: Acireale, venerdì un seminario su “Cultura e turismo per lo sviluppo del territorio” con il vescovo Raspanti

“Cultura e turismo per lo sviluppo del territorio” è il titolo del seminario organizzato dalla diocesi di Acireale in sinergia con l’Università Cattolica di Milano, venerdì 31 maggio, alle ore 18, nella sala conferenze del Credito Valtellinese, in via Sclafani 40, ad Acireale. L’appuntamento sarà l’occasione per riflettere sull’offerta turistica all’interno del territorio siciliano e, in particolare, etneo. Interverranno mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vice presidente della Cei, Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, Mario Gatti, direttore della sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Alessandra Olietti, esperta di Turismo digitale, 5. Duilio Giammaria, giornalista.

“Offrire una buona immagine del territorio diocesano – afferma il vescovo Raspanti – ci permette di mettere in risalto gli angoli più belli così da diventare strumento per una migliore offerta turistica. Per questo si spiegano le tante iniziative, oltre a quelle già in programma, che la diocesi sta cercando di promuovere. Far conoscere le bellezze del nostro territorio, legate alla cultura e al turismo esperenziale, diventa uno degli obiettivi principali . Il territorio della diocesi di Acireale mira ad essere sempre più apprezzato da tutti i visitatori, in maniera tale da incrementare gli investimenti per lo sviluppo turistico di questo splendido angolo della Sicilia”. La riflessione ha come obiettivo quello di rappresentare un momento di incontro/confronto in vista del momento di formazione che si terrà il giorno successivo, sabato 1° giugno, a partire dalle ore 9.30, nella sala conferenze del Credito Valtellinese ad Acireale, promosso dalla Fondazione Città del Fanciullo, dalla siocesi di Acireale e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano attraverso l’Ufficio della Formazione permanente della sede milanese dell’Ateneo dei cattolici italiani. Info: www.diocesiacireale.it.