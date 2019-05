Comunicazioni sociali: Lev, il 4 giugno presentazione del libro “Itinerari della luce” di mons. Micciché

“Itinerari della luce”: è il titolo del libro di mons. Francesco Miccichè che verrà presentato martedì 4 giugno (ore 17.30) presso la Sala Marconi di Radio Vaticana (Piazza Pia, 3) per iniziativa della Libreria Editrice Vaticana. Alla presentazione interverranno, mons. Vincenzo Francia, officiale della Congregazione delle Cause dei santi e don Ivan Maffeis, direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei. L’incontro sarà moderato da padre Giulio Cesareo, responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana – Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. “Itinerari della luce” raccoglie le meditazioni di mons. Miccichè sulla Parola di Dio nate “col desiderio di fornire al lettore, al credente un itinerario di luce fatto di parole, pensieri e riflessioni condivise”. Scopo del volume, si legge in una nota della Lev, “è promuovere la parola, l’anima, l’amore e le sfumature date dalla Misericordia di Dio al fine di donare speranza e infondere una carica di energie vitali, per dare consistenza ai sogni e contribuire così alla costruzione di un mondo più giusto, autentico, solidale e fraterno basato sulla fede in Dio”.