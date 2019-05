Ue: riprende l’attività del Parlamento. In serata summit dei capi di Stato e di governo dei 28 Stati membri

Bruxelles: la sede del Parlamento europeo (foto SIR/Marco Calvarese)

(Bruxelles) Dopo la prima riunione, questa mattina, dei rappresentanti dei gruppi politici eletti nel nuovo Europarlamento, si svolge a partire dal tardo pomeriggio, a Bruxelles, il summit dei capi di Stato e di governo. Due i punti all’ordine del giorno: la valutazione dei risultati delle votazioni europee e le future nomine dei presidenti delle istituzioni Ue: Commissione, Consiglio e Banca centrale. Nei prossimi giorni la sede di Bruxelles del Parlamento Ue accoglierà, per il loro insediamento, i neo eurodeputati, mentre i deputati uscenti libereranno i rispettivi uffici. Un ulteriore Consiglio europeo si terrà il 20-21 giugno. La prima sessione plenaria dell’Eurocamera è invece in calendario nei giorni 2-4 luglio a Strasburgo: in quella sede i deputati voteranno il presidente dell’Assemblea e le altre cariche per il funzionamento del Parlamento: vicepresidenti, questori, commissioni parlamentari.