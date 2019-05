Maltempo: Protezione civile, “ancora pioggia e temporali in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Allerta rossa in Emilia-Romagna”

“Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica, presente sul Mediterraneo centrale, determinerà una intensificazione del maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, con piogge e temporali diffusi, specialmente in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che fa seguito a quello diffuso ieri”. “L’avviso – prosegue la nota – dal primo mattino di domani, mercoledì 29 maggio, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per le giornate di oggi, martedì 28 maggio, e di domani, mercoledì 29 maggio, allerta rossa per rischio idraulico sulla pianura centrale dell’Emilia-Romagna. Per la giornata di domani valutata, inoltre, allerta arancione su gran parte dell’Emilia-Romagna e sui bacini meridionali del Veneto e allerta gialla sul settore meridionale della Lombardia, su gran parte del Veneto, sul restante territorio dell’Emilia-Romagna, su Toscana, Marche, Umbria, sulle zone interne del Lazio, sull’Abruzzo, su gran parte della Basilicata e sul versante tirrenico centro-settentrionale della Calabria.