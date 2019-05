Italia-Cina: Fondazione Padre Matteo Ricci, a Roma la “Via della Bellezza, luogo di incontro fra Roma e Shanghai”

“La Via della Bellezza, luogo di incontro fra Roma e Shanghai”: è il titolo dell’evento che avrà luogo venerdì 7 giugno presso l’Università Gregoriana, a Roma, per iniziativa della Fondazione internazionale Padre Matteo Ricci. L’evento si aprirà con la presentazione del volume di Francesco Astiaso Garcia “Epifanie”: interverrà come relatore Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Nel corso della mattinata sono previsti altri interventi, fra i quali quelli di Son Haojie, deputy director Heritage and Culture Centre of Shanghai, di Li Tiangang, chair of Departement of Religious Studies Sudan University di Shanghai, di Francisco Eusebio Astiaso Garcia, catechista itinerante del Cammino Neocatecumenale. Alle 14.30 seguirà la presentazione e la visita della mostra di Yang Dongbai e di Francesco Astiaso Garcia “Due sguardi, una bellezza – Sotto lo stesso Cielo e sulla stessa Terra”. II tema sviluppato è “la Bellezza che salva”.