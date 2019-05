Immigrazione: cooperativa Sophia, 800 studenti a Roma racconteranno come è cambiata la percezione del fenomeno

800 studenti di diciassette istituti di Roma racconteranno i risultati della quarta edizione del progetto “Confini” che li ha visti coinvolti, con il team della cooperativa Sophia, in diversi incontri di formazione sul tema dell’immigrazione. L’incontro si svolgerà il 31 maggio (ore 10, Auditorium della Tecnica, viale Tupini, 65) a Roma, in presenza di rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore. Alcuni di loro racconteranno i cambiamenti personali nella percezione del fenomeno dell’immigrazione avvenuti grazie al percorso formativo proposto dalla cooperativa Sophia e all’incontro con chi ha vissuto in prima persona l’esperienza della migrazione. “Dell’immigrazione ho sempre avuto una visione distorta e lacunosa: se ne parla solo alla radio e in televisione, dove da una parte si inveisce contro lo straniero parlando di disoccupazione e terrorismo e dall’altra si mettono in vetrina i cadaveri sulla spiaggia. Nessuno mi ha mai raccontato di uomini onesti e istruiti che cercano di integrarsi nella nostra società e ora posso guardare tutto da un altro punto di vista”, scrive una studentessa al quarto anno di liceo. “Notiamo una partecipazione sempre più attiva dei ragazzi che, attraverso l’incontro, riescono a superare le pericolose associazioni tra immigrazione e minaccia, immigrazione e invasione, immigrazione ed emergenza”, osserva Marco Ruopoli della cooperativa Sophia. “Confini” è un percorso formativo che ha lo scopo di favorire in un pubblico di studenti la riflessione sul tema dell’immigrazione. La cooperativa Sophia ha presentato, attraverso lezioni frontali e momenti di condivisione, uno spaccato aggiornato sul quadro internazionale, europeo e italiano del fenomeno migratorio. Inoltre, ha facilitato nelle classi il dialogo tra gli studenti e i migranti. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Migrantes.