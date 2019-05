Frati minori: Pergusa, fra Antonino Catalfamo eletto ministro provinciale

I Frati Minori di Sicilia, riuniti in Capitolo provinciale presso l’Oasi francescana “Madonnina del Lago” di Pergusa (En), hanno eletto frate Antonino Catalfamo quale ministro provinciale per il sessennio 2019-2025. Nato a Messina il 27 marzo 1977, frate Catalfamo ha emesso la professione solenne il 23 aprile 2006 a Messina. Dal 2008 al 2009 è stato a Favara (Ag) come economo e vice animatore vocazionale; dal 2009 al 2010 a Palermo (Convento La Gancia) come animatore vocazionale (fino ad oggi) ed economo; dal 2010 al 2011 a Siracusa; dal 2011 ad oggi a Chiaramonte Gulfi (Rg) come guardiano; dal 2010 al 2013 è coordinatore nazionale della Pastorale vocazionale; dal 2013 al 2016 è definitore provinciale; dal 2016 ad oggi è moderatore per la Formazione permanente.