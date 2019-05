Diocesi: Sassari, domani mons. Saba consegna lettera a candidati amministrative per “Una città oltre l’indifferenza”

La Fondazione “Accademia. Casa dei Popoli, Culture e Religioni – Nuovo Umanesimo dell’Incontro” promuove un incontro pubblico di partecipazione e condivisione per i candidati alla carica di sindaco e consiglieri alle prossime elezioni. L’appuntamento è domani, alle 19,presso l’auditorium “San Giovanni Paolo II” in Largo Seminario, 1/a, rivolto a tutte le istituzioni e persone sensibili ai temi del bene comune.

Interverrà don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, sul tema al centro dell’incontro: “Una città oltre l’indifferenza”. L’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, concluderà l’incontro con una riflessione e consegnerà la lettera indirizzata ai candidati per le prossime elezioni amministrative dal titolo “Una città oltre l’indifferenza – Libertà interiore e libertà sociale in una società plurale”. Moderatore del dibattito sarà il direttore del settimanale diocesano “Libertà”, Antonio Meloni.