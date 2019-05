Anziani: Auser, per il trentennale uno spot sull’invecchiamento attivo

In occasione del trentennale di fondazione (1989-2019) l’Auser ha realizzato un nuovo spot di 30 secondi “Il tempo dà valore alle cose, una vita attiva dà valore alle persone”. “L’obiettivo è di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’invecchiamento attivo e valorizzare il ruolo delle persone anziane nella vita sociale, civile, economica e culturale del Paese – spiega una nota -. Si è cercato di ribaltare una considerazione ancora molto diffusa: quella che vede gli anziani come soggetti non più attivi nella società, un peso”.

Al centro dell’idea creativa dello spot “la metafora di come gli oggetti antichi e unici acquistano valore anche le persone anziane che hanno una vita attiva acquistano valore per sé e per gli altri col passare del tempo. Un valore inestimabile”. Protagonista dello spot Sofia, volontaria Auser, 76 anni di invecchiamento attivo.

Lo spot è stato realizzato a Roma dall’agenzia Idea Comunicazione, la regia è di Antonio Palumbo.