Yemen: Fore (Unicef), “7 bambini uccisi durante un attacco a Taiz; negli ultimi 11 giorni 27 piccoli morti e feriti a causa delle violenze”

“Venerdì scorso 7 bambini fra i 4 e i 14 anni sono stati uccisi durante un attacco sul distretto di Mawiyah, nella citta di Taiz, nello Yemen meridionale. Questo attacco porta a 27 il numero di bambini uccisi e feriti nella recente escalation di violenze vicino Sanaa e Taiz negli 11 giorni passati”. Lo ricorda, in una nota, Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef. “Questi – precisa – sono solo i numeri che le Nazioni Unite hanno potuto confermare, quelli reali potrebbero essere anche più alti”.

Secondo Fore, “nessun posto è sicuro per i bambini in Yemen. Il conflitto li sta perseguitando nelle loro case, scuole e parchi giochi.

Ancora una volta chiediamo a tutte le parti in conflitto in Yemen e a coloro che esercitano influenza sulle stesse di proteggere i bambini sempre e tenerli lontani dai pericoli”. “Gli attacchi sulle infrastrutture civili devono terminare e gli appelli per la pace in Yemen devono essere ascoltati”, conclude.