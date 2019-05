Messaggio Papa Giornata migrante e rifugiato: p. Ripamonti (Centro Astalli), “incoraggiamento all’apertura verso l’umanità in cammino”

Il messaggio di Papa Francesco per la prossima Giornata del migrante e del rifugiato intitolato “Non si tratta solo di migranti”, che sarà celebrata il 29 settembre 2019, “mette al centro migranti e rifugiati ma parla anche ‘a’ e ‘di’ ciascuno di noi, del nostro essere, dei nostri limiti e delle grandi potenzialità che abbiamo nel riscoprirci fratelli nell’accoglienza e nella solidarietà con chi si mette in viaggio in cerca di pace e giustizia. Un testo in piena continuità con l’impegno di Francesco che vuole una Chiesa sempre al fianco dei più vulnerabili”: lo ha detto padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, notando come il Papa abbia richiamato concetti e contenuti ripresi in molti dei suoi recenti discorsi come quello pronunciato ad Al Azhar sulla fratellanza umana o quello di Sacrofano in cui invita la sua Chiesa a liberarsi da ogni paura. “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare, verbi cari al Santo Padre, citati ancora una volta in questo messaggio, sono i capisaldi su cui impostare l’agire di una Chiesa che vuole presente nelle periferie esistenziali del mondo e ai crocevia della storia – afferma padre Ripamonti -. Un invito ad essere ogni giorno al fianco degli ultimi, degli emarginati, di quanti sono in cerca di solidarietà umana e dignità e sempre più spesso trovano ad accoglierli paura, discriminazione e cieca indifferenza”. Nel messaggio di Papa Francesco, conclude, “troviamo ancora una volta incoraggiamento all’apertura verso l’umanità in cammino che per ogni cristiano non può essere che un dono”.