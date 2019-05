Infanzia e adolescenza: garante Milano e Terre des Hommes, linea diretta tra bambini e ragazzi e le istituzioni cittadine

Una linea diretta tra i bambini e ragazzi di Milano con le istituzioni della città che hanno il compito di proteggere i loro diritti, prima fra tutti la garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Milano. Questo il senso dell’evento all’insegna della partecipazione giovanile che si terrà in Sala Alessi, a Palazzo Marino, il 30 maggio, alle ore 9:30, organizzato dall’Ufficio della garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza e Terre des Hommes. In rappresentanza del comune di Milano interverranno Lamberto Bertolé, presidente del Consiglio comunale, Laura Galimberti, assessore all’Educazione e Istruzione, e Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali, Salute e Diritti.

Nella mattinata si tireranno le somme del progetto “Garante Infanzia e Adolescenza – Azioni di supporto”, per il quale la Fondazione Terre des Hommes e i suoi partner hanno indagato per più di un anno i bisogni dei bambini milanesi da 0 a 6 anni, le fragilità e le paure degli alunni delle scuole primarie e secondarie e che ha coinvolto attivamente con il “ProteggiMI Tour” insieme a ScuolaZoo più di 1.000 studenti delle scuole superiori su questioni spinose come violenza e discriminazioni di genere, bullismo, cyberbullismo e sexting.

Insieme alla garante, Anna Maria Caruso, e a Federica Giannotta, responsabile dei Progetti Italia di Terre des Hommes, ci saranno i giovanissimi reporter delle webradio scolastiche, i rappresentanti delle Istituzioni locali, l’Istituto per la ricerca sociale, Associazione Alice, Campo teatrale. A fare il punto sulla situazione dei bambini e ragazzi della città di Milano saranno anche i rappresentanti dell’Ordine degli avvocati e dei medici di Milano. L’evento sarà arricchito da intermezzi teatrali dello spettacolo JukeBox dei diritti e dall’anteprima del docufilm “Invisibili”, storie di ragazzi della città di Milano.