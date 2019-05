Un invito ai membri del nuovo Parlamento europeo “a lavorare per un’Europa inclusiva e accogliente che promuova la solidarietà e la sostenibilità globale” viene oggi da Maria Nyman, segretaria generale di Caritas Europa: “Queste elezioni sono state positive per la maggiore partecipazione ma dal nostro punto di vista il 50% è ancora un dato basso per garantire la democrazia partecipativa. Crediamo che le future elezioni dovranno vedere un maggiore impegno per rafforzare la democrazia”.