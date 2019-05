Diocesi: Ragusa, domani il card. Baldisseri presenta l’esortazione post-sinodale “Christus Vivit”

L’esortazione apostolica post-sinodale “Christus Vivit” sarà presentata domani sera a Ragusa dal card. Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei vescovi. L’incontro prenderà il via alle 20.30 nei locali della parrocchia di S. Giuseppe Artigiano. L’iniziativa è promossa dalla diocesi di Ragusa e dal Servizio per la pastorale dei giovani. La serata si aprirà con la musica dei “Controvento”. Proprio per approfondire i temi del Sinodo e della pastorale giovanile, il card. Baldisseri incontrerà nella mattinata di domani anche i sacerdoti della diocesi di Ragusa.