Elezioni europee: tutti i risultati ufficiali sul sito predisposto dal Parlamento Ue a partire dalle 23

(Bruxelles) I risultati delle elezioni europee saranno comunicati in diretta dal Parlamento europeo sul sito https://risultati-elezioni.eu/ a partire dalle 23. Il Parlamento europeo raccoglierà i risultati provenienti dai 28 Stati dell’Unione e procederà, nel corso della notte, anche a fornire le proiezioni del futuro emiciclo. Nello stesso sito vengono fornite informazioni su composizione e poteri dell’Assemblea. “I deputati al Parlamento europeo sono eletti ogni cinque anni. Il Parlamento, l’unica assemblea transnazionale al mondo a elezione diretta, rappresenta – vi si spiega – gli interessi dei cittadini dell’Unione a livello europeo”. Il Parlamento “elegge il Presidente della Commissione europea, nomina i suoi commissari (come collegio) e li chiama a rispondere del loro operato. Adotta norme per la nostra protezione e approva bilanci a nostro nome. Ci rappresenta all’esterno dell’Ue e risponde alle nostre petizioni. Le attività dei suoi deputati danno forma alla nostra agenda politica e sociale, tenendo fede ai valori del trattato dell’Unione europea”.

“Nei giorni immediatamente successivi ai risultati, i nuovi deputati si mettono al lavoro per formare gruppi politici. La composizione politica del nuovo Parlamento può richiedere la formazione di nuove alleanze e può comportare la nascita di nuovi gruppi. Nella prima sessione plenaria”, che sarà il prossimo 2-4 luglio, il nuovo Parlamento “eleggerà un nuovo presidente. Il Parlamento eleggerà quindi il nuovo presidente della Commissione europea e successivamente esaminerà e approverà l’intera Commissione”.