Elezioni europee: seggi aperti in 21 Paesi. 51 milioni di italiani chiamati al voto. Iniziative web

(Bruxelles) In che misura il mondo reale sarà andato a votare lo scopriremo tra poche ore. Ma non si potrà certamente incolpare il mondo virtuale di non aver avvisato che oggi le urne sono aperte, in Italia, come in altri 20 Paesi dell’Ue. “È tempo di votare” ci ricorda Facebook già di prima mattina, disponibile a dare ancora informazioni su come votare attraverso un link che porta al sito del Parlamento europeo (https://www.elezioni-europee.eu/). Poi c’è l’icona da cliccare per “condividere di aver votato”. Certo si può bleffare e cliccare anche senza averlo fatto… ancora prima delle 7 in effetti oltre 10mila persone dichiaravano di aver già votato.

Google invece, come d’abitudine, oggi appare con il suo doodle tematico: la seconda “o” è a forma di urna europea. Sagace Netflix Italia che ieri ha pubblicato un simpatico tweet: “Consigliato per tutti: #ElezioniEuropee. Occhio che la prossima stagione è tra 5 anni”. Ma solo Netflix Italia ha fatto una cosa simile al momento: non è stata rintracciata il 23 maggio quando si è votato nel Regno Unito e il 24 in Irlanda. Non compare al momento sui profili francese o tedesco del canale.

La faccenda degli algoritmi però fa si che ciascuno sul proprio profilo veda comparire messaggi e indicazioni che rafforzano le scelte individuali compiute a monte. Quindi se si sta dalla parte dell’Europa è un vero bombardamento di messaggi che invitano al voto, che raccontano l’Europa, che sollecitano a scegliere oggi il proprio futuro. Se invece si è “contro” o dubbiosi circa l’Europa, si ricevono indicazioni e messaggi che rafforzano quella scelta. In ogni caso i possessori di smartphone non potranno giustificarsi per non aver votato dicendo “non sapevo”.

Urne aperte, dunque, oggi in 21 Stati. In Italia si sta votando dalle 7; si potrà procedere al voto fino alle 23. Quindi inizieranno le operazioni di spoglio. In Italia votano quasi 51 milioni di cittadini, oltre che per le Europee, anche per le Regionali in Piemonte e le Comunali in 3800 città. Lo spoglio delle amministrative comincerà domani alle 14.