Elezioni europee: Parlamento Ue-Ufficio per l’Italia, campagna #Stavoltavoto “trentamila volte grazie”

(Bruxelles) “Ci siamo, il 26 maggio è arrivato, è ora di andare a votare!”. Il Parlamento europeo ha avviato sin da febbraio la campagna #Stavoltavoto per sensibilizzare gli elettori europei in vista del rinnovo dell’Eurocamera. In una nota diffusa oggi dall’Ufficio di Roma si legge: “Mentre votiamo, come Ufficio in Italia del Parlamento europeo ci teniamo a ringraziare tutti i protagonisti di questa fantastica campagna e mobilitazione che ci ha riunito dietro lo slogan Stavoltavoto”. Ma “prima di passare ai ringraziamenti, vogliamo sottolineare come il 26 maggio sia soltanto la prima tappa di un viaggio che continuerà anche dopo le elezioni e per cui speriamo di poter contare sull’appoggio di tutti quelli che hanno sostenuto la campagna Stavoltavoto finora e di molti di più”. “E allora ringraziamo, in rigoroso ordine alfabetico, gli oltre cinquanta testimonial che ci hanno affiancato in questa bellissima avventura: Lorenzo Baglioni – Cantante; Zaira Beretta – Gallerista; Ludovica Bizzaglia – Attrice; Andrea Bocelli – Cantante; Fabio Bogo – Repubblica; Diego Bongiovanni – Chef ; Chiara Bordi – Modella; Ezio Bosso – Compositore; Arturo Brachetti – Trasformista; Giorgio Carpinteri – fumettista; Federica Carta – Cantante; Marco Cartasegna – Influencer; Casa Surace – Attori; Nino Cerruti – Stilista; Samantha Cristoforetti – Astronauta; Davide Dattoli – Imprenditore; Ferruccio De Bortoli – Editorialista Corriere della Sera; Giuseppe De Tomaso – Direttore Gazzetta Mezzogiorno; Gianni Del Vecchio – Vice direttore Huffington Post; Ex-Otago – musicisti; Vanessa Ferrari – Campionessa mondiale di ginnastica; Elio Franzini – Rettore Università degli Studi di Milano; Massimo Frezzotti – Glaciologo; Sara Gama – Calciatrice; Gatto Morto – Gatto influencer; Gigi e Ross – Comici; Cristiano Godano (Marlene Kuntz) – Cantante; Monica Guerritore – attrice; Himorta – Cosplayer; Germano Lanzoni – Attore; Claudio Marchisio – Calciatore; Marco Marfella – Influencer; Luigi Mastrangelo – Pallavolista; Fiona May – Campionessa olimpica; Cristina Messa – Rettore Uni Bicocca; Cristiano Militello – Comico; Maurizio Molinari – Direttore La Stampa; Myss Keta – Cantante; Negrita – Musicisti; Giuseppina Paterniti – Direttrice Tg3; Nicola Piovani – Compositore; Roberto Pischiutta, Pivio-compositore; Saverio Raimondo – Stand-up comedian; Massimiliano Rosolino – Campione olimpico; Alessio Rossi – Presidente Giovani Imprenditori Confindustria; Guglielmo Scilla – Youtuber; Barbara Serra – giornalista Al Jazeera; Stash – Cantante; Subsonica – Musicisti; Chiara Tabani – Pallanuotista; Felice Tagliaferri-scultore non vedente; Fabio Tamburini – Direttore Sole24Ore; Damiano Tommasi – Calciatore, presidente Aic; The Jackal – YouTuber; Sofia Viscardi – Influencer; Barbie Xanax – Influencer; Roberto Zaccaria – ex presidente Rai. E sicuramente abbiamo dimenticato qualcuno, non ce ne vogliate”. Un “doveroso ringraziamento va anche alle star internazionali che hanno contribuito al successo della campagna paneuropea Thistimeimvoting”. Fra le adesioni citiamo gli U2, Monica Bellucci, Sting, Greta Thunberg, Julian Draxler, Gary Lineker, John Kerry, Mark Ruffalo, Costa-Gavras, Valeria Golino, Marco Tullio Giordana, Wim Wenders, Conchita Wurst e tanti altri. Ma soprattutto, come si dice in questi casi last but not least, ringraziamo tutti i giovani, i meno giovani, gli uomini e le donne che, in tutta Italia, hanno portato avanti iniziative per far conoscere il nostro slogan Stavoltavoto. Trentamila volte grazie”.