(Bruxelles) “Penso che il Parlamento europeo meriti sempre più poteri, anche dal punto di vista legislativo”, afferma Nicola, italiano, che si trova per lavoro a Strasburgo, dove vota per la futura assemblea Ue. Aggiunge: “Grazie al processo delle spitzenkandidat la maggioranza che si forma al Parlamento europeo ha un’influenza sempre più importante sulla Commissione Ue”, dunque un motivo in più per recarsi oggi ai seggi.