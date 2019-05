Elezioni europee: exit poll Italia. Lega primo partito. Scende M5S, Pd recupera e diventa secondo partito

(Bruxelles) La Lega primo partito in Italia. Lo dicono gli exit poll a urne appena chiuse. Secondo Opinio (per la Rai) la Lega sarebbe tra il 27 e il 30%, il Pd tra il 21 e il 25% supererebbe 5Stelle, tra il 18,5 e il 22%. Forza Italia all’8-12%, Fratelli d’Italia al 5-7%. Più Europa sarebbe sul filo del rasoio, tra il 2,5 e il 4,5%, Europa Verde non ce la farebbe (1-3%), così come la sinistra 1-3% e il Partito comunista 0,1-1,5%. I dati di Swg per La 7 danno la forbice per la Lega un po’ più bassa, tra 26,5% e 29,5%. Il Pd sarebbe tra 21% e 24%, il Movimento 5 Stelle al 20%-23%, Forza Italia tra 9 e 11% e Fratelli d’Italia è tra il 5% e il 7%. Sempre secondo questa fonte, +Europa-Italia in Comune-Pde sarebbe sotto lo sbarramento del 4% (2,5-3,5%), così come la Sinistra (2-3%), Europa Verde (1,5-2,5%). Simili i dati di Quorum/Youtrend per SkyTg24: la Lega è il primo partito al 27-30%, segue il Pd al 21,5-24,5%, terzo il Movimento 5 Stelle al 20-23%. Forza Italia è al 9-11%.