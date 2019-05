Elezioni europee: alle 19 ha votato il 43,1% degli italiani

Si conferma il dato di crescita dell’affluenza al voto in Italia per eleggere i nuovi eurodeputati. Secondo dati ufficiali diffusi sul sito del Ministero degli interni, alle 19 ha votato il 43,10% degli italiani. Nelle elezioni europee del 2014, invece, era stato il 39,43% degli italiani ad aver votato entro le 19. Un lieve aumento si era già sentito alle 12 quando aveva votato il 16,73% degli italiani, 0,7% in più rispetto al 2014. L’affluenza complessiva era stata del 57,22%. L’Italia sarà l’ultimo dei 28 Paesi dell’Ue a chiudere le urne questa sera alle 23. In Portogallo e Polonia si vota fino alle 21. In Francia, Spagna, Romania e Danimarca le urne chiudono alle 20.