(Bruxelles) “L’affluenza stimata è vicino al 51% per l’Ue, la più alta degli ultimi 20 anni”. Lo ha comunicato Jaume Duch, portavoce del Parlamento europeo ai giornalisti intorno alle 20. Ancora non è stato comunicata l’affluenza alle urne in Gran Bretagna e mancano i dati definitivi dei Paesi che hanno ancora i seggi aperti (Portogallo e Polonia fino alle 21, Italia fino alle 23).