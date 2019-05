Papa Francesco: mons. Ayuso Guixot nominato presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso

Papa Francesco ha nominato presidente del Pontificio consiglio per il Dialogo interreligioso, mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, 66 anni, vescovo titolare di Luperciana, finora segretario dello stesso Consiglio. Succede al cardinale Jean-Louis Tauran, morto nel luglio dell’anno scorso. Missionario Comboniano del Cuore di Gesù, ordinato sacerdote il 20 settembre 1980, è stato in missione in Egitto e Sudan fino al 2002. Ha conseguito la licenza in studi Arabi ed Islamistica al Pisai di Roma nel 1982 e il dottorato in teologia dogmatica all’Università di Granada, nel 2000. Dal 1989 è stato professore di islamologia prima a Khartoum, poi al Cairo e, quindi, al Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, dove è stato preside fino al 2012. Il 30 giugno 2012 Benedetto XVI lo ha nominato segretario del Pontificio consiglio per il Dialogo interreligioso. Nominato da Papa Francesco vescovo titolare di Luperciana, è stato consacrato nel marzo 2016.