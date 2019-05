Papa Francesco: Gisotti, “il 27 maggio in udienza privata il capo indigeno dell’Amazzonia, Raoni”

“Il Santo Padre riceverà in udienza privata il capo indigeno dell’Amazzonia, Raoni, il prossimo 27 maggio”. Lo ha detto il direttore “ad interim” della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Con questo incontro, Papa Francesco ribadisce la sua attenzione per la popolazione e l’ambiente dell’area amazzonica e il suo impegno per la salvaguardia della Casa Comune”. L’udienza a Raoni si inserisce, inoltre, nel contesto della preparazione all’Assemblea dpeciale del Sinodo dei vescovi per la regione Pan-Amazzonica, che si terrà dal 6 al 27 ottobre prossimo, sul tema “Amazzonia: Nuovi Cammini per la Chiesa e per una Ecologia Integrale”.