Morto Marco Deriu: Baggio (Aiart), “un autentico professionista di media-education”

“Lucido nelle analisi e concreto nelle indicazioni di media education; stimato docente, giornalista professionista particolarmente apprezzato per il suo illuminato impegno giornalistico. Appassionato collaboratore dell’agenzia di stampa Sir”. Così Giovanni Baggio, presidente nazionale Aiart, ricorda in una nota Marco Deriu, scomparso ieri. Il giornalista e docente universitario ha più volte collaborato anche con l’Aiart, che “ha avuto modo di apprezzarne le doti di mente e di cuore”. “Autentico protagonista della tormentata storia del rapporto media e minori, professionista arguto e operoso – continua la nota -, lo ricordiamo per i suoi straordinari interventi sui problemi della tutela degli utenti”. L’Aiart esprime anche “immensa gratitudine” e “si unisce nel dolore ai suoi familiari e ai tanti suoi amici ed estimatori”.