Frati minori conventuali: Assisi, fra’ Carlos Trovarelli eletto ministro generale dell’Ordine

È stato eletto questa mattina il 120° successore di san Francesco d’Assisi: è l’argentino padre Carlos Alberto Trovarelli, nuovo ministro generale dell’Ordine dei frati minori conventuali. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. “È un onore essere il successore di san Francesco ed essere il padre di una grande fraternità – ha dichiarato il neo ministro generale, fra Carlos Trovarelli –. Ho chiesto al Santo di Assisi l’aiuto del suo spirito. Ai frati chiederò di lavorare e pensare insieme, di guardare sempre il Vangelo e al modo in cui San Francesco ha vissuto il Vangelo”. Al centro dei pensieri del nuovo ministro generale “la fraternità, la ristrutturazione dell’Ordine, gli aggiornamenti nello stile di vita, uno sguardo verso la società e domandarsi cosa quest’ultima chiede a noi francescani”. Padre Trovarelli appartiene alla Provincia religiosa “Rioplatense” di Sant’Antonio di Padova in Argentina e Uruguay, è nato a Cinco Salto (Rio Negro, Argentina), il 22 giugno 1962, e ordinato sacerdote, il 25 marzo 1995. Finora ricopriva il servizio dell’Assistente generale della Federazione Falc (Federación América Latina Conventuales). “L’intera fraternità ringrazia il Signore e il serafico Padre San Francesco per fra’ Carlos Trovarelli e si stringe attorno a lui per il suo importante servizio”, si legge in una nota.