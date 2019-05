Diocesi: Trapani, il 2 giugno “trekking biblico” sul Monte Inici a Castellammare del Golfo

Si svolgerà anche quest’anno, nella diocesi di Trapani, l’esperienza del “trekking biblico”, lungo un percorso a piedi, esplorando la natura di Monte Inici e lasciandosi interrogare dalla storia biblica di Ruth. L’appuntamento è per domenica 2 giugno, alle 8, in località Ponte Bagni, per proseguire in macchina verso il Rifugio Iazzone. Quindi, il percorso a piedi fino a Pizzo Merio dove alle 12 sarà celebrata l’eucarestia. Il trekking proseguirà nel pomeriggio tra passeggiate, letture e momenti di condivisione. L’iniziativa è a cura dell’apostolato biblico diocesano. “La speranza biblica va oltre i confini dei nazionalismi politici e religiosi, aprendo a orizzonti spirituali e sociali che il Signore della storia delinea nella prospettiva del Messia, Gesù di Betlemme – spiega il vescovo mons. Pietro Maria Fragnelli -. Il trekking biblico si rivela essere un efficace esercizio di riflessione e di condivisione: le lettura a tappe di un libro biblico consente l’ascolto della Parola di Dio e il discernimento nella vita dei partecipanti e della Chiesa tutta. Sentieri impervi che aprono a orizzonti nuovi. Tra cui, si spera, la generazione di esperienze comunitarie permanenti, capaci di accogliere anche giovani in ricerca e ogni tipo di fragilità”.