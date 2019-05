Diocesi: Ragusa, il 27 maggio una tavola rotonda su “Il coraggio delle donne contro la guerra”

Proseguono le iniziative organizzate dalla Cattedra di Dialogo tra le culture in collaborazione con l’Ordine Forense della provincia di Ragusa. Lunedì 27 maggio, alle 16, nel salone della parrocchia del Preziosissimo Sangue, a Ragusa, si parlerà di pace con la tavola rotonda sul tema “Il coraggio mai vinto delle donne contro ogni guerra”. Si tratta del quarto incontro di un ciclo dedicato alla tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società. L’incontro proporrà una riflessione interdisciplinare a partire dalla declamazione di alcuni stralci delle tragedie greche quest’anno rappresentate a Siracusa: Elena, Le Troiane di Euripide e la commedia Lisistrata di Aristofane. Li interpreteranno dal vivo gli attori Tiziana Bellassai e il giovane talento Manuel Manfré del liceo “Carducci” di Comiso, e l’avvocato Giovanni Favaccio, mentre a seguire introdurrà e commenterà Teresa Noto, docente di greco e latino al liceo classico “G. Carducci” di Comiso. Le digressioni in ambito giuridico e sociale sono invece affidate a Simona Pitino, presidente del Comitato per le pari opportunità dell’Ordine forense di Ragusa. “Teatro, letteratura, diritto e rimandi alla teologia, quindi, per comprendere i nodi nevralgici della condizione delle donne oggi”, si legge una nota. Alla tavola rotonda parteciperanno docenti, studenti ed educatori. L’obiettivo è fornire una “preparazione per assistere con maggiore consapevolezza alle rappresentazioni teatrali a Siracusa”.